Владелец "Борнмута" близок к покупке португальского клуба

Владелец "Борнмута" Билл Фоули близок к покупке клуба "Морейренсе" из высшего португальского дивизиона.

Компания Фоули Black Knight Football Group приобрела "Борнмут" за 120 миллионов фунтов в декабре 2022 и сейчас развивает свою империю клубов, куда также входят французский "Лорьян", новозеландский "Окланд" и шотландский "Хайберниан".



Конечно, "Борнмут" является флагманом империи 79-летнего Фоули. Американский бизнесмен нацелен на попадание в еврокубки и собирается построить "вишенкам" новый стадион.



Как сообщает i Sport, Фоули уже некоторое время ищет в Португалии подходящий клуб, который сможет аккумулировать и развивать таланты для дальнейшего транзита их в "Борнмут".



Переговоры с "Морейренсе" уже находятся в продвинутой стадии, но в качестве запасных вариантов Фоули рассматривает лиссабонские "Каза Пия" и "Эшторил".