Уолкер — только 80-й самый быстрый игрок в этом сезоне Премьер-Лиги

Кайл Уолкер Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер был назван только 80-м самым быстрым игроком в этом сезоне Премьер-Лиги.

В чемпионском для "Сити" сезоне 2022/23 Уолкер заслужил звание самого быстрого игрока Премьер-Лиги всех времен, продемонстрировав мгновенную скорость в 37.31 км/ч.

Однако возраст дает о себе знать, и в это сезоне 34-летнему англичанину пока не удалось ускориться свыше 33.6 км/ч, как следует из статистики Opta.

В этом сезоне Уолкер является только 80-м самым быстрым игроком дивизиона, уступив, например, Тренту Александер-Арнольду из "Ливерпуля" (19-е место), Антони из "Манчестер Юнайтед" (24-е) и даже Джону Макгинну из "Астон Виллы" (61-е).

Как несложно догадаться, теперь самым быстрым в Премьер-Лиге является защитник "Тоттенхэма" Микки Ван де Вен — 37.1 км/ч.

Самые быстрые игроки Премьер-Лиги по каждому клубу в сезоне 2024/25


Метки Манчестер Сити, Премьер-Лига, рейтинги, Уолкер

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2024 13:00

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Последние комментарии:




  1. abse 18.10.2024 13:41 # abse
    Мне кажется, Уолкотт или даже Леннон в своё время бегали быстрее Уолкеров и ван ден венов, или тогда не замеряли?

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  2. standard 18.10.2024 13:28 # standard
    где салах? сдулся бегунок?

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