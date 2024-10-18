Уолкер — только 80-й самый быстрый игрок в этом сезоне Премьер-Лиги
Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер был назван только 80-м самым быстрым игроком в этом сезоне Премьер-Лиги.
В чемпионском для "Сити" сезоне 2022/23 Уолкер заслужил звание самого быстрого игрока Премьер-Лиги всех времен, продемонстрировав мгновенную скорость в 37.31 км/ч.
Однако возраст дает о себе знать, и в это сезоне 34-летнему англичанину пока не удалось ускориться свыше 33.6 км/ч, как следует из статистики Opta.
В этом сезоне Уолкер является только 80-м самым быстрым игроком дивизиона, уступив, например, Тренту Александер-Арнольду из "Ливерпуля" (19-е место), Антони из "Манчестер Юнайтед" (24-е) и даже Джону Макгинну из "Астон Виллы" (61-е).
Как несложно догадаться, теперь самым быстрым в Премьер-Лиге является защитник "Тоттенхэма" Микки Ван де Вен — 37.1 км/ч.
18.10.2024 13:00
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Мне кажется, Уолкотт или даже Леннон в своё время бегали быстрее Уолкеров и ван ден венов, или тогда не замеряли?
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где салах? сдулся бегунок?
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