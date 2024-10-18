Эменало объяснил, почему Салах не уехал в Саудовскую Аравию в прошлом году
Спортивный директор саудовской лиги Майкл Эменало заявил, что нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах не был готов к переезду на Ближний Восток летом 2023.
Летом 2023 "Аль-Иттихад" был готов заплатить свыше 100 миллионов фунтов за Салаха, однако ни "Ливерпуль", ни сам Мохамед не проявили интереса к сделке.
Эменало чувствует, что на тот момент Салах просто не был готов к отъезду в Саудовскую Аравию, однако ситуация может измениться следующим летом, когда истекает контракт игрока сборной Египта.
"Может ли Салах переехать в Саудовскую Аравию в обозримом будущем? Думаю, это зависит от Мо".
"Истории о том, что наши команды охотились за ним, были правдивы. Это правда, интерес существовал".
"Но, как и в случае с Осимхеном, интерес в приглашении Мо — это нормально, но его клуб должен быть заинтересован в том, чтобы отпустить его. Если два этих условия не выполнены, сделки не будет".
"Суть такова, что "Ливерпуль" не хотел его продавать, да и по какой цене мы могли бы его купить? Я не чувствовал, что игрок готов перейти, потому что у него было ощущение незаконченного дела", — сообщил Эменало Sky Sports.
18.10.2024 11:00
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