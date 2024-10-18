Эменало объяснил, почему Салах не уехал в Саудовскую Аравию в прошлом году

Спортивный директор саудовской лиги Майкл Эменало заявил, что нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах не был готов к переезду на Ближний Восток летом 2023.

Летом 2023 "Аль-Иттихад" был готов заплатить свыше 100 миллионов фунтов за Салаха, однако ни "Ливерпуль", ни сам Мохамед не проявили интереса к сделке.



Эменало чувствует, что на тот момент Салах просто не был готов к отъезду в Саудовскую Аравию, однако ситуация может измениться следующим летом, когда истекает контракт игрока сборной Египта.



"Может ли Салах переехать в Саудовскую Аравию в обозримом будущем? Думаю, это зависит от Мо".



"Истории о том, что наши команды охотились за ним, были правдивы. Это правда, интерес существовал".



"Но, как и в случае с Осимхеном, интерес в приглашении Мо — это нормально, но его клуб должен быть заинтересован в том, чтобы отпустить его. Если два этих условия не выполнены, сделки не будет".



"Суть такова, что "Ливерпуль" не хотел его продавать, да и по какой цене мы могли бы его купить? Я не чувствовал, что игрок готов перейти, потому что у него было ощущение незаконченного дела", — сообщил Эменало Sky Sports.