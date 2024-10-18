Эдерсон уверен, что "Сити" уже знает, кем заменить Гвардиолу

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон убежден, что боссы его клуба уже знают, кем они могут заменить главного тренера Хосепа Гвардиолу.

В данный момент "Сити" ожидает решения Гвардиолы насчет своего будущего. На "Этихад" есть большие опасения, что Хосеп покинет клуб по истечении своего контракта в конце сезона.



Однако Эдерсон, который сам едва не покинул "Сити" минувшим летом, чувствует, что его клуб готов к любому сценарию.



"Связано ли мое будущее с решением Гвардиолы? Нет, совершенно нет. Сегодня "Сити" является очень хорошо структурированным клубом, хорошо управляемым, с отличным руководством, с отличным исполнительным директором".



"Убежден, клуб уже знает, кем будет следующий тренер, когда Пеп решит уйти. Они постараются следовать своему стилю работы".



"Конечно, это была бы огромная потеря, потому что мы говорим о лучшем тренере в мире, но я вижу, что клуб действительно хорошо готов к эре после Пепа", — цитирует Эдерсона The Sun.