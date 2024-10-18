"Юнайтед" заинтересован в Шешко

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему "РБ Лейпциг" Беньямину Шешко.

"Юнайтед" только прошлым летом купил Джошуа Зиркзее у "Болоньи" за 36.5 млн. фунтов, а годом ранее потратил 73 млн. фунтов на другого нападающего, пригласив Расмуса Хейлунда из "Аталанты".



Несмотря на эти два приобретения, "Юнайтед" по-прежнему не хватает бомбардира, поэтому клуб с "Олд Траффорд" задумывается о покупке забивного нападающего вроде Шешко.



Шешко присоединился к "РБ Лейпциг" только минувшим летом, отвергнув интерес "Арсенала", однако Daily Mail ожидает, что Беньямин покинет клуб Бундеслиги уже после одного сезона.



Большое значение при выборе Шешко нового клуба следующим летом будет иметь возможность сыграть в Лиге Чемпионов, куда "Юнайтед" будет сложно попасть после провального старта сезона.



Добавим, в этом сезоне 21-летний словенец забил пять голов за "РБ Лейпциг" в восьми матчах Бундеслиги и Лиги Чемпионов.