Ван де Бек объяснил, почему провалился в "Юнайтед"

Полузащитник Донни Ван де Бек объяснил, почему его карьера в "Манчестер Юнайтед" так и не сложилась.

В 2020 году "Юнайтед" приобрел Ван де Бека у "Аякса" за 40 миллионов фунтов. Сыграв только 42 матча за "красных дьяволов" в Премьер-Лиге, минувшим летом Донни был продан в "Жирону" за 420,000 фунтов.



Заиграть в "Юнайтед" Ван де Беку не помог даже приход на должность главного тренера Эрика Тен Хага, знакомого ему по совместной работе в "Аяксе".



Сам Донни началом конца своей карьеры в "Юнайтед" считает травму колена, полученную в январе 2023.



"Я не знаю. Думаю, начало было довольно неплохим. Думаю, я был хорош, когда играл в начале сезона, и затем в силу различных причин... Я не знаю точно, но я перестал играть".



"Сложно добраться до корня больного места, но так вышло. Думаю, такое случается. Где-то у тебя получается, но в других ситуациях — нет. Думаю, на то есть различные причины. Кроме того, это футбол".



"Да, это было тяжело. Обычно во втором сезоне у многих игроков налаживаются дела. Но я думаю, ситуация изменилась. Ушел тренер (Оле Гуннар Сульшер), и пришел другой (Ральф Рангник), а это всегда хаос".



"Думаю, мне весьма не повезло. потому что я стал играть больше (с приходом Эрика Тен Хага), особенно ближе к зиме, а затем я получил травму".



"Это было непросто, и это случилось в неподходящее время. Когда ты начинаешь играть чуть больше, то можешь войти в ритм. Но я получил травму, после которой тебе нужно начинать все заново, тебе нужно догонять. Приходят новые игроки, и ты начинаешь заново, будучи отброшенным назад. Это сложно".



"Я бы сказал, что то был ключевой момент для меня в "Манчестер Юнайтед". В тот период, если ты играешь, обычно ты становишься сильнее и лучше. Но я получил ту травму. Это было тяжело", — сообщил Ван де Бек The Athletic.