"Барселона" и "Бавария" готовы поспорить с "Реалом" за Трента

Трент Александер-Арнольд Испанский "Реал" — не единственный серьезный претендент на правого защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда.

Ранее на этой неделе авторитетное издание The Athletic сообщило, что "Реал" определил Александер-Арнольда своей приоритетной трансферной целью и собирается подписать Трента свободным агентом в конце сезона.

При этом испанская газета Marca утверждает, что "Ливерпуль" практически отчаялся склонить Александер-Арнольда к новому контракту и уже готовится к жизни без Трента.

По информации talkSPORT, у "Барселоны" и "Баварии" тоже есть самые серьезные намерения в отношении Александер-Арнольда, поэтому 26-летний игрок сборной Англии не достанется "Реалу" без боя.

Все три перечисленных гранда Европы уже с января смогут свободно вести переговоры с Александер-Арнольдом, если к тому времени Трент не продлит свой истекающий контракт с "Ливерпулем".

Добавим, Александер-Арнольд провел 319 матчей за "Ливерпуль" после своего дебюта в октябре 2016, выиграв с родным клубом Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, Кубок Англии, Кубок Лиги, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира. Лишь одну озвученную мечту Трент пока не реализовал — стать капитаном "красных".


Метки Александер-Арнольд, Бавария, Барселона, Ливерпуль, Реал

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2024 07:00

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Последние комментарии:




  1. division 18.10.2024 07:34 # division
    Лузерпуль как и любой европейский середняк сейчас растащат после успешного периода. Останутся только Гакпо, Жота, Эндо и прочие Нуньесы

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  2. halamadrid94 18.10.2024 07:30 # halamadrid94
    Что вы курите? Какая борьба за Трента, тем более с этими. Бавария имеет Станишича , Киммиха и Лаймера , которые могут закрыть позицию , а каталонцы не могут позволить даже регистрировать имеющихся игроков , а вы о ТАА. Миха , ты совсем ебанулся? Единственная преграда для прихода Трента в Мадрид - это возвращение Хакими.

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