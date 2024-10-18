"Барселона" и "Бавария" готовы поспорить с "Реалом" за Трента

Испанский "Реал" — не единственный серьезный претендент на правого защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда.

Ранее на этой неделе авторитетное издание The Athletic сообщило, что "Реал" определил Александер-Арнольда своей приоритетной трансферной целью и собирается подписать Трента свободным агентом в конце сезона.



При этом испанская газета Marca утверждает, что "Ливерпуль" практически отчаялся склонить Александер-Арнольда к новому контракту и уже готовится к жизни без Трента.



По информации talkSPORT, у "Барселоны" и "Баварии" тоже есть самые серьезные намерения в отношении Александер-Арнольда, поэтому 26-летний игрок сборной Англии не достанется "Реалу" без боя.



Все три перечисленных гранда Европы уже с января смогут свободно вести переговоры с Александер-Арнольдом, если к тому времени Трент не продлит свой истекающий контракт с "Ливерпулем".



Добавим, Александер-Арнольд провел 319 матчей за "Ливерпуль" после своего дебюта в октябре 2016, выиграв с родным клубом Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, Кубок Англии, Кубок Лиги, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира. Лишь одну озвученную мечту Трент пока не реализовал — стать капитаном "красных".