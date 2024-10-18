Аморим опроверг слухи насчет "Сити"

Главный тренер лиссабонского "Спортинга" Рубен Аморим опроверг слухи, связывающие его с переходом в "Манчестер Сити".

В конце сезона на работу в "Сити" переходит спортивный директор Угу Виана, который продолжит дело покидающего "Этихад" Чики Бегиристайна.



В связи с этим появились слухи, что Виана может позвать за собой Аморима, ведь контракт главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы как раз истекает в конце сезона.



В свое время именно Виана пригласил Аморима в "Спортинг", однако Рубен не собирается ориентироваться на коллегу, принимая решение насчет своего будущего.



"У нас с Угу Виана разные и отдельные пути. Его назначение не означает, что я собираюсь в "Манчестер Сити". У нас очень хорошие профессиональные отношения", — цитирует Аморима Sky Sports.