Пакета разочарован утечками из своего дела

Плеймейкер "Вест Хэма" Лукас Пакета выразил свое разочарование "ложными и вводящими в заблуждение" утечками информации насчет проводимого в отношении него расследования FA.

Напомним, еще в мае Пакета был обвинен FA в четырех умышленных желтых карточках, которые он якобы получил, чтобы люди из его окружения могли обогатиться с помощью ставок в букмекерских конторах.



Недавно в прессе появились некоторые детали этого дела. Утверждалось, что Ассоциация настаивает на пожизненной дисквалификации Пакеты, а Лукас пытался воспрепятствовать расследованию, выбросив свой телефон.



Такого рода публикации заставили Пакету выпустить заявление, в которой он выражает разочарование по поводу утечек из своего дела, которому положено быть конфиденциальным.



27-летний бразилец также попросил своих юристов обратиться к FA, чтобы потребовать провести расследование насчет источника утечек, сообщает BBC.