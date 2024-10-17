Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Майну пропустит несколько недель с травмой мышечного характера.

19-летний Майну не смог откликнуться на вызов в сборную Англии в этот международный перерыв, получив свою травму против "Астон Виллы" 6 октября.



Сегодня "Юнайтед" объявил, что восстановление Майну займет "несколько недель". Это будет ощутимая потеря для команды Эрика Тен Хага, потому что Кобби выходил в стартовом составе на каждый из семи первых матчей нового сезона Премьер-Лиги.



Как и Майну, замененный в перерыве против "Виллы" защитник Харри Магуайр тоже пропустит несколько недель, тогда как Нуссаир Мазрауи, Тирелл Маласиа, Алехандро Гарначо и Амад Диалло уже приступили к тренировкам в общей группе.