Тухель готовит рейд на "Челси"

Энрике Илариу Новоиспеченный наставник сборной Англии Томас Тухель готовится совершить рейд на свой бывший клуб "Челси" ради тренера вратарей Энрике Илариу.

Во время своей презентации в среду Тухель открыто заявил, что его цель — вывести англичан на Чемпионат Мира 2026 года и выиграть его.

Ожидается, что Тухель уделит особой внимание последнему рубежу, и статус Джордана Пикфорда из "Эвертона" как первого номера сборной Англии может оказаться под угрозой.

Как сообщает Sky Sports, Тухель хочет привлечь к работе на английскую сборную Илариу, хотя FA пока официально не обращалась насчет 48-летнего португальца.

Илариу сыграл 39 матчей за "Челси" в качестве голкипера с 2006 по 2014 год, в 2016 вернувшись на "Стэмфорд Бридж" в качестве тренера вратарей и с тех пор успев поработать с рядом главных тренеров, включая Тухеля.

При этом Илариу будет не обязательно уходить из "Челси" — Тухеля устроит, если Энрике будет совмещать роли в клубе и сборной.

Помимо Илариу, Тухель также нацелен на ведущего аналитика "Челси" Джеймса Мельбурна, который трудится на "синих" с 2005 года.


Метки Илариу, сборная Англии, тренеры, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2024 22:00

Количество просмотров Просмотров: 616

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. farot 17.10.2024 22:03 # farot
    аналитик будет на полставки работать в сборной.
    Илариу хуй пойми чем занимается. И это рейд?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: