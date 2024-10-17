Тухель готовит рейд на "Челси"

Новоиспеченный наставник сборной Англии Томас Тухель готовится совершить рейд на свой бывший клуб "Челси" ради тренера вратарей Энрике Илариу.

Во время своей презентации в среду Тухель открыто заявил, что его цель — вывести англичан на Чемпионат Мира 2026 года и выиграть его.



Ожидается, что Тухель уделит особой внимание последнему рубежу, и статус Джордана Пикфорда из "Эвертона" как первого номера сборной Англии может оказаться под угрозой.



Как сообщает Sky Sports, Тухель хочет привлечь к работе на английскую сборную Илариу, хотя FA пока официально не обращалась насчет 48-летнего португальца.



Илариу сыграл 39 матчей за "Челси" в качестве голкипера с 2006 по 2014 год, в 2016 вернувшись на "Стэмфорд Бридж" в качестве тренера вратарей и с тех пор успев поработать с рядом главных тренеров, включая Тухеля.



При этом Илариу будет не обязательно уходить из "Челси" — Тухеля устроит, если Энрике будет совмещать роли в клубе и сборной.



Помимо Илариу, Тухель также нацелен на ведущего аналитика "Челси" Джеймса Мельбурна, который трудится на "синих" с 2005 года.