Франк стал новым фаворитом на замену Тен Хагу в МЮ

Томас Франк Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк стал ведущим кандидатом "Манчестер Юнайтед" на замену Эрику Тен Хагу.

На протяжении последних месяцев с работой с "Юнайтед" настойчиво связывали Томаса Тухеля, однако тот накануне был представлен в качестве нового рулевого сборной Англии.

Тен Хаг по-прежнему находится на волоске от увольнения, но Daily Mail утверждает, что совладельцы "Юнайтед" из компании Ineos теперь помышляют о приглашении Франка.

Примечательно, что как раз в ближайшую субботу "Юнайтед" сыграет дома против "Брентфорда" в Премьер-Лиге. Тен Хаг и Франк могут рассматривать этот матч как определяющий для своего будущего.

Франк тренирует "Брентфорд" с 2018 года. За это время Томас помог "пчелам" достичь Премьер-Лиги и закрепиться здесь, несмотря на ограниченные ресурсы.

Минувшим летом Франка сватали в "Челси", но "синие" в итоге предпочли не 51-летнего датчанина, а Энцо Мареску.


Метки Брентфорд, Манчестер Юнайтед, тренеры, Франк

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2024 21:00

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Последние комментарии:




  1. zaeba1l 17.10.2024 21:48 # zaeba1l
    Франк прошел такой впечатляющи путь с Брентфордом..
    Просто не верится, что он предаст пчёлок.

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  2. bemba 17.10.2024 21:45 # bemba
    мои синие братики, не забывайте разминать глоточки
    дружеское напоминание, ведь совсем скоро ехать на энфилд

    имперотаторси будет на троне!

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  3. gameboy 17.10.2024 21:31 # gameboy
    А че там по фикальси?

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