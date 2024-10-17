Франк стал новым фаворитом на замену Тен Хагу в МЮ

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк стал ведущим кандидатом "Манчестер Юнайтед" на замену Эрику Тен Хагу.

На протяжении последних месяцев с работой с "Юнайтед" настойчиво связывали Томаса Тухеля, однако тот накануне был представлен в качестве нового рулевого сборной Англии.



Тен Хаг по-прежнему находится на волоске от увольнения, но Daily Mail утверждает, что совладельцы "Юнайтед" из компании Ineos теперь помышляют о приглашении Франка.



Примечательно, что как раз в ближайшую субботу "Юнайтед" сыграет дома против "Брентфорда" в Премьер-Лиге. Тен Хаг и Франк могут рассматривать этот матч как определяющий для своего будущего.



Франк тренирует "Брентфорд" с 2018 года. За это время Томас помог "пчелам" достичь Премьер-Лиги и закрепиться здесь, несмотря на ограниченные ресурсы.



Минувшим летом Франка сватали в "Челси", но "синие" в итоге предпочли не 51-летнего датчанина, а Энцо Мареску.