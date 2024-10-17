Франк стал новым фаворитом на замену Тен Хагу в МЮ
Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк стал ведущим кандидатом "Манчестер Юнайтед" на замену Эрику Тен Хагу.
На протяжении последних месяцев с работой с "Юнайтед" настойчиво связывали Томаса Тухеля, однако тот накануне был представлен в качестве нового рулевого сборной Англии.
Тен Хаг по-прежнему находится на волоске от увольнения, но Daily Mail утверждает, что совладельцы "Юнайтед" из компании Ineos теперь помышляют о приглашении Франка.
Примечательно, что как раз в ближайшую субботу "Юнайтед" сыграет дома против "Брентфорда" в Премьер-Лиге. Тен Хаг и Франк могут рассматривать этот матч как определяющий для своего будущего.
Франк тренирует "Брентфорд" с 2018 года. За это время Томас помог "пчелам" достичь Премьер-Лиги и закрепиться здесь, несмотря на ограниченные ресурсы.
Минувшим летом Франка сватали в "Челси", но "синие" в итоге предпочли не 51-летнего датчанина, а Энцо Мареску.
17.10.2024 21:00
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Последние комментарии:
Франк прошел такой впечатляющи путь с Брентфордом..
Просто не верится, что он предаст пчёлок.
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мои синие братики, не забывайте разминать глоточки
дружеское напоминание, ведь совсем скоро ехать на энфилд
имперотаторси будет на троне!
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А че там по фикальси?
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