Погба объяснил, почему не перешел в "Сити"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба объяснил, почему его переход в "Манчестер Сити" в 2022 году не состоялся.

Добившись сокращения своей дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, на текущей неделе Погба дал серию интервью.



Среди прочего, Поль рассказал, что два года назад Хосеп Гвардиола звал его в "Сити", но он предпочел вернуться свободным агентом в "Ювентус".



В интервью Daily Mail француз уточнил, почему так и не перешел в "Сити" и почему ему нужно было покинуть Манчестер.



"Если честно, у меня было много проблем. Мой дом ограбили, у меня была проблема с вымогательством. Мне нужно было покинуть Манчестер".



"Скажем так: если бы у меня не было этих проблем, то я, возможно, оказался бы в "Сити". Но с этими "если" можно спасти мир, а у себя в голове я не был настроен оставаться в Манчестере", — сообщил Погба.