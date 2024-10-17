Уилшир близок к переходу в "Норвич"

Бывший полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир близок к переходу на тренерскую работу в клуб Чемпионшипа "Норвич".

Повесив бутсы на гвоздь в 2022 году, вскоре Уилшир стал тренировать команду U-18 в академии "Арсенала", за который он сам сыграл 197 матчей и забил 14 голов.



Под руководством Уилшира "канониры" выиграли финал Юношеского Кубка Англии в 2023 году.



Ранее Уилшир проходил собеседования на должности главного тренера в "Колорадо Рэпидз" из МЛС и в шотландском "Абердине".



Судя по всему, Уилшир все-таки повременит с самостоятельной тренерской карьерой. Как сообщает talkSPORT, 32-летний англичанин собирается стать помощником Йоханнеса Хофф Торупа в "Норвиче".



За приглашением Уилшира на "Кэрроу Роуд" стоит спортивный директор "Норвича" Бен Кнаппер, который знает Джека по совместной работе в "Арсенале".



В данный момент "Норвич" занимает седьмое место в Чемпионшипе, набрав 15 очков в девяти первых матчах сезона.