Уилшир близок к переходу в "Норвич"

Джек Уилшир Бывший полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир близок к переходу на тренерскую работу в клуб Чемпионшипа "Норвич".

Повесив бутсы на гвоздь в 2022 году, вскоре Уилшир стал тренировать команду U-18 в академии "Арсенала", за который он сам сыграл 197 матчей и забил 14 голов.

Под руководством Уилшира "канониры" выиграли финал Юношеского Кубка Англии в 2023 году.

Ранее Уилшир проходил собеседования на должности главного тренера в "Колорадо Рэпидз" из МЛС и в шотландском "Абердине".

Судя по всему, Уилшир все-таки повременит с самостоятельной тренерской карьерой. Как сообщает talkSPORT, 32-летний англичанин собирается стать помощником Йоханнеса Хофф Торупа в "Норвиче".

За приглашением Уилшира на "Кэрроу Роуд" стоит спортивный директор "Норвича" Бен Кнаппер, который знает Джека по совместной работе в "Арсенале".

В данный момент "Норвич" занимает седьмое место в Чемпионшипе, набрав 15 очков в девяти первых матчах сезона.


Метки Арсенал, Норвич, тренеры, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2024 19:00

Количество просмотров Просмотров: 418

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Последние комментарии:




  1. wengerrrro 17.10.2024 20:12 # wengerrrro
    лет через 5 станет одним из лучших бокс-ту-бокс мира

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  2. ilovemanutd 17.10.2024 19:20 # ilovemanutd
    Не взяли главным тренером, потому что чёрный

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  3. closer 17.10.2024 19:01 # closer
    Всё по блату

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