Руни удивлен назначением Тухеля в сборной Англии

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни выразил свое удивлен тем, что главным тренером сборной Англии был назначен немец Томас Тухель, а не кто-либо из доморощенных специалистов.

Накануне FA объявила о назначении Тухеля, который стал только третьим иностранным наставником английской сборной за все времена.



В последние годы FA инвестировала большие ресурсы в развитие своей тренерской школы, поэтому для Руни, который сейчас возглавляет "Плимут" из Чемпионшипа, стало сюрпризом решение Ассоциации отступить от своего курса.



"Думаю, он очень хороший тренер, но я удивлен, что FA наняла его".



"Это замечательно, что создала FA в последние 10-15 лет. Я наблюдал за этим от первого лица".



"Они создали платформу для становлениях молодых тренеров, поэтому я удивлен, что они не назначили одного из своих".



"Но они приняли свое решение, и я желаю ему всего наилучшего. Надеюсь, он будет успешен у нас", — цитирует Руни BBC.