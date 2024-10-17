Сон и Ришарлисон снова готовы играть за "Тоттенхэм"

Нападающие "Тоттенхэма" Сон Хен Мин и Ришарлисон готовы вернуться к выступлениям за свой клуб.

Напомним, Сон пропустил два последних матча "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге из-за травмы задней поверхности бедра.



А вот Ришарлисон находился вне игры с августа, по причине ушиба пропустив восемь матчей "шпор" с учетом всех соревнований.



Международный перерыв дал Сону и Ришарлисону время, чтобы поправить свое здоровье, и на этой неделе оба игрока возобновили тренировки с первой командой.



Таким образом, тот и другой могут сыграть против "Вест Хэма" в ближайшую субботу. А вот Вильсон Одобер возвращается к полноценным тренировкам только на следующей неделе.



"Сонни и Ричи хорошо потрудились и тренировались с группой, и это настоящий позитив для нас. Надеюсь, они оба будут доступные на выходных", — цитирует главного тренера "Тоттенхэма" Ангеи Постекоглу официальный веб-сайт клуба.