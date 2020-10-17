FA отвергла Поттера перед назначением Тухеля

Перед тем, как доверить сборную Англии Томасу Тухелю, FA провела собеседования с рядом кандидатов, включая Грэма Поттера.

В среду FA объявила о подписании 18-месячного контракта с Тухелем, известным по работе с "Челси", "Баварией" и ПСЖ.



По информации Manchester Evening News, запрос Ассоциации насчет главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы так и остался без ответа.



Зато FA провела собеседования с рядом других тренеров, включая Поттера, который в сентябре 2022 и пришел на место Тухеля в "Челси".



Однако ни Поттер, ни какой-либо другой доморощенный специалист не был сочтен подходящим кандидатом, потому что Ассоциация хотела заполучить тренера топ-уровня с международным опытом.



Поттер же поработал в Лиге Чемпионов только в своем единственном неполном сезоне в "Челси", а за границей тренировал лишь скромный "Эстерсунд" из Дании.