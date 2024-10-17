Уэбб заявил, что в этом сезоне было только две ошибки VAR

Ховард Уэбб Глава судейского корпуса Ховард Уэбб заявил, что в семи первых турах нового сезона Премьер-Лиги система VAR допустила только две ошибки.

VAR продолжает вызывать огромные нарекания с момента своего появления в Премьер-Лиге в 2019 году, однако Уэбб чувствует, что в этом сезоне использование системы видеопомощи рефери вышло на более качественный уровень.

"У нас есть независимая комиссия, в которую входят бывшие игроки, и они разбирают каждое решение каждую неделю. Если ссылаться на эту комиссию, в этом сезоне было только две ошибки VAR против 10 на данной стадии в прошлом году".

"Мы улучшили работу VAR, но мы не собираемся предаваться самоуспокоенности. Для меня важнее всего, что она стала быстрее. В прошлом сезоне задержка при вмешательстве VAR в среднем составляла 70 секунд на матч, в этом — 25 секунд".

"Я сказал парням: "Не думайте чересчур долго. Если вы видите ситуацию, которая бросается в глаза, то вмешивайтесь. Но если вам нужно время подумать, то просто скажите "проверка завершена", и пускай решение принимает рефери в поле". Поэтому термин "решение за рефери" здесь полезен", — цитирует Уэбба Daily Mail.

Добавим, ранее Уэбб уже назвал одну допущенную VAR ошибку. Это удаление капитана "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша за грубую игру против Джеймса Мэддисона из "Тоттенхэма".


Метки PGMOL, VAR, Премьер-Лига, рефери, Уэбб

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2024 14:00

Количество просмотров Просмотров: 578

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. seagull77 17.10.2024 14:58 # seagull77
    Уэбб заявил, что в этом сезоне было только две сотни хуёв в его жопе

    (ответить)

  2. electric 17.10.2024 14:56 # electric
    Казьёль этат веп

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: