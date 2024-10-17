Уэбб заявил, что в этом сезоне было только две ошибки VAR

Глава судейского корпуса Ховард Уэбб заявил, что в семи первых турах нового сезона Премьер-Лиги система VAR допустила только две ошибки.

VAR продолжает вызывать огромные нарекания с момента своего появления в Премьер-Лиге в 2019 году, однако Уэбб чувствует, что в этом сезоне использование системы видеопомощи рефери вышло на более качественный уровень.



"У нас есть независимая комиссия, в которую входят бывшие игроки, и они разбирают каждое решение каждую неделю. Если ссылаться на эту комиссию, в этом сезоне было только две ошибки VAR против 10 на данной стадии в прошлом году".



"Мы улучшили работу VAR, но мы не собираемся предаваться самоуспокоенности. Для меня важнее всего, что она стала быстрее. В прошлом сезоне задержка при вмешательстве VAR в среднем составляла 70 секунд на матч, в этом — 25 секунд".



"Я сказал парням: "Не думайте чересчур долго. Если вы видите ситуацию, которая бросается в глаза, то вмешивайтесь. Но если вам нужно время подумать, то просто скажите "проверка завершена", и пускай решение принимает рефери в поле". Поэтому термин "решение за рефери" здесь полезен", — цитирует Уэбба Daily Mail.



Добавим, ранее Уэбб уже назвал одну допущенную VAR ошибку. Это удаление капитана "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша за грубую игру против Джеймса Мэддисона из "Тоттенхэма".