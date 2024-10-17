Погба подтвердил, что отказал Гвардиоле

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба подтвердил, что мог перейти в "Манчестер Сити" в 2022 году.

Летом 2022 Погба второй раз за карьеру покинул "Юнайтед" свободным агентом. Поль вернулся в "Ювентус", который шестью годами ранее продал его "красным дьяволам" за 89 миллионов фунтов.



В то время также ходили слухи, что подписать Погба хочет "Сити", и такая возможность у француза действительно была.



"Да, я отклонил запрос Пепа Гвардиолы, чтобы принять предложение "Ювентуса". Та история была правдой", — сообщил Погба La Gazzetta dello Sport.