Варан: "Знал, что проект "Юнайтед" не подходит мне"

Защитник Рафаэль Варан признал, что новый проект "Манчестер Юнайтед" ему не подходил.

Варан покинул "Юнайтед" свободным агентом в конце прошлого сезона, в своем последнем матче за "красных дьяволов" одержав победу над "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии.



Год назад, в это самое время, Варан даже помышлял о продлении своего контракта, однако с дальнейшим течением сезона француз понял, что ему с "Юнайтед" не по пути.



"На старте моего последнего сезона в "Манчестер Юнайтед" я говорил себе, что хочу провести здесь остаток своей карьеры и немного продлить это приключение".



"Я закончил выступать за "Юнайтед" победой в Кубке Англии, но я уже знал, что проект клуба не подходит мне", — сообщил Варан L'Equipe.



Добавим, после своего ухода из "Юнайтед" Варан присоединился к "Комо", но уже в своем первом матче за итальянский клуб получил травму и в итоге завершил игровую карьеру.