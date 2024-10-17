Варан: "Знал, что проект "Юнайтед" не подходит мне"
Защитник Рафаэль Варан признал, что новый проект "Манчестер Юнайтед" ему не подходил.
Варан покинул "Юнайтед" свободным агентом в конце прошлого сезона, в своем последнем матче за "красных дьяволов" одержав победу над "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии.
Год назад, в это самое время, Варан даже помышлял о продлении своего контракта, однако с дальнейшим течением сезона француз понял, что ему с "Юнайтед" не по пути.
"На старте моего последнего сезона в "Манчестер Юнайтед" я говорил себе, что хочу провести здесь остаток своей карьеры и немного продлить это приключение".
"Я закончил выступать за "Юнайтед" победой в Кубке Англии, но я уже знал, что проект клуба не подходит мне", — сообщил Варан L'Equipe.
Добавим, после своего ухода из "Юнайтед" Варан присоединился к "Комо", но уже в своем первом матче за итальянский клуб получил травму и в итоге завершил игровую карьеру.
17.10.2024 12:00
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