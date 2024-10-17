FA обращалась к Анчелотти насчет работы со сборной Англии
Перед назначением Томаса Тухеля на должность главного тренера сборной сборной Англии FA обращалась к Карло Анчелотти из "Реала".
Накануне FA представила Тухеля в качестве нового рулевого английской сборной. Томас заключил 18-месячный контракт и приступает к работе с января.
Представляя Тухеля, исполнительный директор FA Марк Баллингем заявил, что Ассоциация успела переговорить "примерно с 10 людьми".
В этой десятке был 65-летний итальянец Анчелотти, который уже имеет опыт работы Англии, где ему довелось тренировать "Челси" и "Эвертон".
"У меня есть подтверждение, что они, по-видимому, обращались к Пепу Гвардиоле летом, а также, как я понимаю, они разговаривали с Карло Анчелотти", — цитирует бывшего нападающего сборной Англии Гари Линекера Daily Mail.
17.10.2024 11:00
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