FA обращалась к Анчелотти насчет работы со сборной Англии

Перед назначением Томаса Тухеля на должность главного тренера сборной сборной Англии FA обращалась к Карло Анчелотти из "Реала".

Накануне FA представила Тухеля в качестве нового рулевого английской сборной. Томас заключил 18-месячный контракт и приступает к работе с января.



Представляя Тухеля, исполнительный директор FA Марк Баллингем заявил, что Ассоциация успела переговорить "примерно с 10 людьми".



В этой десятке был 65-летний итальянец Анчелотти, который уже имеет опыт работы Англии, где ему довелось тренировать "Челси" и "Эвертон".



"У меня есть подтверждение, что они, по-видимому, обращались к Пепу Гвардиоле летом, а также, как я понимаю, они разговаривали с Карло Анчелотти", — цитирует бывшего нападающего сборной Англии Гари Линекера Daily Mail.