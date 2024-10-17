Мамардашвили предупредил Алиссона

Георгий Мамардашвили Голкипер испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили предупредил Алиссона, что не боится конкуренции с первым номером "Ливерпуля".

На исходе летнего трансферного окна "Ливерпуль" приобрел Мамардашвили за 30 миллионов фунтов, позволив Георгию остаться на этот сезон в "Валенсии".

24-летний игрок сборной Грузии не скрывает своих амбиций стать основным голкипером "Ливерпуля", и его не пугает конкуренция со стороны Алиссона.

"Меня привлек проект "Ливерпуля", когда представители клуба встретились со мной, чтобы подписать меня".

"Я буду сражаться за место в стартовом составе, даже если их нынешний голкипер не покинет команду", — приводит слова Мамардашвили Liverpool Echo.


Метки Валенсия, Ливерпуль, Мамардашвили

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2024 10:00

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  1. lebedev-rma 17.10.2024 10:23 # lebedev-rma
    "Слищищ ты уася, ты кто по жизни уабще? Давай нахуй из ворот, сука"

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