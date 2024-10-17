Тухель объяснил, почему приступает к работе со сборной Англии только в январе
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объяснил, почему приступает к своей новой работе только с января.
Накануне было объявлено, что с 1 января Тухель приступает к исполнению обязанностей главного тренера сборной Англии, а свой первый матч в этой роли Томас проведет только в марте 2025.
Такие временные рамки вызвали у многих недоумение, ведь англичан еще ждут два матча Лиги Наций в ноябре, однако Тухель хочет всецело сосредоточиться на одной задаче — выйти на Чемпионат Мира и выиграть его.
"Мне было важно сузить это до одного проекта и не потерять концентрацию, как могло бы случиться, если бы я начал с другого соревнования, Лиги Наций, а затем стартовал в отборочном турнире".
"Я хотел начать с чистого листа и дать себе немного времени полностью перезарядить батареи, чтобы затем приступить к работе в январе и провести первый сбор в марте", — цитирует Тухеля The Independent.
17.10.2024 09:00
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