Тухель объяснил, почему приступает к работе со сборной Англии только в январе

Энтони Бэрри и Томас Тухель Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объяснил, почему приступает к своей новой работе только с января.

Накануне было объявлено, что с 1 января Тухель приступает к исполнению обязанностей главного тренера сборной Англии, а свой первый матч в этой роли Томас проведет только в марте 2025.

Такие временные рамки вызвали у многих недоумение, ведь англичан еще ждут два матча Лиги Наций в ноябре, однако Тухель хочет всецело сосредоточиться на одной задаче — выйти на Чемпионат Мира и выиграть его.

"Мне было важно сузить это до одного проекта и не потерять концентрацию, как могло бы случиться, если бы я начал с другого соревнования, Лиги Наций, а затем стартовал в отборочном турнире".

"Я хотел начать с чистого листа и дать себе немного времени полностью перезарядить батареи, чтобы затем приступить к работе в январе и провести первый сбор в марте", — цитирует Тухеля The Independent.


Метки сборная Англии, тренеры, Тухель

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2024 09:00

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