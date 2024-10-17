МЮ не ждет санкций в отношении Беррады, если "Сити" накажут
В "Манчестер Юнайтед" уверены, что исполнительный директор Омар Беррада избежит санкций, если "Манчестер Сити" будет признан виновным по делу о 115 нарушениях правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.
Как раз из "Сити" Беррада и перешел на работу в "Юнайтед" минувшим летом. Омар трудился на "горожан" с 2011 года на различных должностях, включая коммерческого директора и директора по футбольным операциям.
Период работы Беррады в "Сити" пересекается с тем отрезком времени, в течение которого, как настаивает Премьер-Лига, "горожане" многократно нарушили правила ФФП.
"Сити" полностью отрицает свои вину, и в данный момент дело о 115 нарушениях все еще находится на рассмотрении у независимой комиссии, чей вердикт ожидается в начале 2025 года.
Тем не менее, даже при худшем для своих соседей сценарии, в "Юнайтед" не ждут каких-либо последствий для Беррады, утверждает The Guardian.
То же самое касается технического директора "Юнайтед" Джейсона Уилкокса, который более десятилетия посвятил "Сити", руководя академией "горожан".
17.10.2024 08:00
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