МЮ не ждет санкций в отношении Беррады, если "Сити" накажут

Омар Беррада В "Манчестер Юнайтед" уверены, что исполнительный директор Омар Беррада избежит санкций, если "Манчестер Сити" будет признан виновным по делу о 115 нарушениях правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.

Как раз из "Сити" Беррада и перешел на работу в "Юнайтед" минувшим летом. Омар трудился на "горожан" с 2011 года на различных должностях, включая коммерческого директора и директора по футбольным операциям.

Период работы Беррады в "Сити" пересекается с тем отрезком времени, в течение которого, как настаивает Премьер-Лига, "горожане" многократно нарушили правила ФФП.

"Сити" полностью отрицает свои вину, и в данный момент дело о 115 нарушениях все еще находится на рассмотрении у независимой комиссии, чей вердикт ожидается в начале 2025 года.

Тем не менее, даже при худшем для своих соседей сценарии, в "Юнайтед" не ждут каких-либо последствий для Беррады, утверждает The Guardian.

То же самое касается технического директора "Юнайтед" Джейсона Уилкокса, который более десятилетия посвятил "Сити", руководя академией "горожан".


Метки Беррада, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2024 08:00

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