МЮ не ждет санкций в отношении Беррады, если "Сити" накажут

В "Манчестер Юнайтед" уверены, что исполнительный директор Омар Беррада избежит санкций, если "Манчестер Сити" будет признан виновным по делу о 115 нарушениях правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.

Как раз из "Сити" Беррада и перешел на работу в "Юнайтед" минувшим летом. Омар трудился на "горожан" с 2011 года на различных должностях, включая коммерческого директора и директора по футбольным операциям.



Период работы Беррады в "Сити" пересекается с тем отрезком времени, в течение которого, как настаивает Премьер-Лига, "горожане" многократно нарушили правила ФФП.



"Сити" полностью отрицает свои вину, и в данный момент дело о 115 нарушениях все еще находится на рассмотрении у независимой комиссии, чей вердикт ожидается в начале 2025 года.



Тем не менее, даже при худшем для своих соседей сценарии, в "Юнайтед" не ждут каких-либо последствий для Беррады, утверждает The Guardian.



То же самое касается технического директора "Юнайтед" Джейсона Уилкокса, который более десятилетия посвятил "Сити", руководя академией "горожан".