"Сити" готов побороться за Судакова

"Манчестер Сити" готов составить конкуренцию другим грандам Премьер-Лиги в борьбе за полузащитника "Шахтера" Георгия Судакова.

Существовали ожидания, что Судаков переберется в Премьер-Лигу еще минувшим летом, когда Георгием интересовались "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм".



В итоге 22-летний полузащитник остался в "Шахтере" и вместе со своим клубом доминирует в украинском первенстве, лучшим бомбардиром которого он вдобавок является.



Отличная игра Судакова подогревает к нему интерес из Премьер-Лиги, и очередным претендентом на игрока сборной Украины в преддверии зимнего трансферного окна стал "Сити".



По информации i Sport, "Сити" обратил свой взор на Судакова после травмы Родри. Также к покупке Георгия "горожан" подталкивает неопределенность с будущим Кевина Де Брюйне и Бернарду Силвы.



В "Шахтере" рассчитывают, что им удастся выручить за Судакова сумму, сопоставимую с трансфером Михаила Мудрика, проданного в "Челси" за 88 миллионов фунтов в январе 2023.