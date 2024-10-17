"Сити" готов побороться за Судакова
"Манчестер Сити" готов составить конкуренцию другим грандам Премьер-Лиги в борьбе за полузащитника "Шахтера" Георгия Судакова.
Существовали ожидания, что Судаков переберется в Премьер-Лигу еще минувшим летом, когда Георгием интересовались "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм".
В итоге 22-летний полузащитник остался в "Шахтере" и вместе со своим клубом доминирует в украинском первенстве, лучшим бомбардиром которого он вдобавок является.
Отличная игра Судакова подогревает к нему интерес из Премьер-Лиги, и очередным претендентом на игрока сборной Украины в преддверии зимнего трансферного окна стал "Сити".
По информации i Sport, "Сити" обратил свой взор на Судакова после травмы Родри. Также к покупке Георгия "горожан" подталкивает неопределенность с будущим Кевина Де Брюйне и Бернарду Силвы.
В "Шахтере" рассчитывают, что им удастся выручить за Судакова сумму, сопоставимую с трансфером Михаила Мудрика, проданного в "Челси" за 88 миллионов фунтов в январе 2023.
17.10.2024 07:00
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