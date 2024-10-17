Погба поведал, что МЮ заблокировал его переход в 2019 году

Полузащитник Поль Погба поведал, как "Манчестер Юнайтед" заблокировал его уход из клуба летом 2019.

В сезоне 2018/19 "Юнайтед" сменил главного тренера, и Погба резко прибавил после прихода Оле Гунннара Сульшера на место Жозе Моуриньо.



Затем Погба выразил желание уйти в другой клуб и даже заручился одобрением Сульшера, однако Эд Вудворд, тогда занимавший пост вице-президента "Юнайтед", не отпустил Поля, и тот задержался на "Олд Траффорд" еще на три года.



"Я расскажу вам кое-что, чего еще никому не рассказывал".



"Тот год, когда ушел Жозе и пришел Оле, был моим лучшим сезоном "Юнайтед", но после заключительного матча я сказал Оле и Эду Вудворду, что это, наверное, мой последний год и что я хочу уйти".



"Тогда мне было 27, и все складывалось не так, как я хотел. Я не видел, что клуб движется вперед. "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" были лучше нас и прибавляли. Оле сказал мне "да" (насчет ухода) и сказал, что поговорит с Эдом".



"У себя в голове я уже решил, что хочу уйти, но я вернулся для предсезонной подготовки, потому что хотел быть профессионалом. Я поговорил с Эдом, чтобы устроить переход, но он его заблокировал".



"Я больше не хотел играть за "Юнайтед", но мне требовалось быть профессионалом. Духом я уже не был там, а затем я столкнулся с травмами", — сообщил Погба Daily Mail.