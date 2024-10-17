Тухель: "Цель — выиграть Чемпионат Мира"

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что его цель на новом месте работы — выиграть Чемпионат Мира.

В среду Тухель был представлен главным тренером сборной Англии, заключив с FA 18-месячный контракт, который вступает в силу с 1 января.



Контракт Тухеля охватывает один большой турнир — Чемпионат Мира 2026 года в США. И Томас ставит перед собой цель принести Англии первый за 60 лет трофей.



"Есть ли у сборной Англии пятая передача, на которую она еще не вышла? Может быть, даже шестая. Давайте посмотрим. Думаю, у нас это есть. Я абсолютно убежден в этом".



"Помимо таланта, я знаю характер игроков. Мне не терпится дождаться марта, когда я буду работать с ними на поле. Надеюсь вместе со всем персоналом мы будем подстегивать всех игроков до предела".



"Цель — выиграть Чемпионат Мира, поэтому я не знаю, будет ли провалом, если мы этого не сделаем. Если мы не достигнем цели, нам нужно будет поговорить, почему так произошло".



"Мы не стесняемся открыто декларировать свою цель, это первый шаг к победе. Далее мы должны приложить усилия и направить всю нашу энергию на преодоление отборочного турнира".



"Это ощущается как позитивное давление. Мы хотим сделать возможным то, что кажется невозможным. Команда выдающимся образом выступала на последних турнирах, и мы надеемся, что сможем сделать этот недостающий шаг", — цитирует Тухеля Sky Sports.