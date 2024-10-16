Погба: "Наши отношения с Моуриньо были как у парня с девушкой"

Поль Погба и Жозе Моуриньо Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал правду о своих отношениях с тренером Жозе Моуриньо.

Летом 2016 Моуриньо возглавил "Юнайтед", и тогда же на "Олд Траффорд" из "Ювентуса" вернулся Погба.

Однако к заключительному сезону Моуриньо в клубе, 2018/19, отношения Погба с Жозе совершенно испортились, и инициатором этого затяжного конфликта игрок склонен считать своего тренера.

"Наши отношения были как у парня с девушкой, мы постоянно ссорились и мирились".

"Все началось замечательно, он был одной из причин моего возвращения в "Манчестер Юнайтед", потому что я разговаривал с ним, и он убедил меня вернуться. Я не знаю, почему это превратилось в кошмар, и мы стали враждовать. Потому что я не начал эту вражду".

"У нас были разногласия, как порой бывает между тренерами и игроками. Но со своей стороны я проявлял большое уважение к нему. Если я увижу его завтра, то крепко обниму! Однажды мы сядем вместе и обсудим это", — сообщил Погба Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Погба, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2024 23:00

Количество просмотров Просмотров: 541

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lexa-arsenal 16.10.2024 23:20 # lexa-arsenal
    Ну моур бывший пенс неудивительно

    (ответить)

  2. gameboy 16.10.2024 23:01 # gameboy
    Не ожидал от Моура, думал он натурал

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: