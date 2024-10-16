Погба: "Наши отношения с Моуриньо были как у парня с девушкой"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал правду о своих отношениях с тренером Жозе Моуриньо.

Летом 2016 Моуриньо возглавил "Юнайтед", и тогда же на "Олд Траффорд" из "Ювентуса" вернулся Погба.



Однако к заключительному сезону Моуриньо в клубе, 2018/19, отношения Погба с Жозе совершенно испортились, и инициатором этого затяжного конфликта игрок склонен считать своего тренера.



"Наши отношения были как у парня с девушкой, мы постоянно ссорились и мирились".



"Все началось замечательно, он был одной из причин моего возвращения в "Манчестер Юнайтед", потому что я разговаривал с ним, и он убедил меня вернуться. Я не знаю, почему это превратилось в кошмар, и мы стали враждовать. Потому что я не начал эту вражду".



"У нас были разногласия, как порой бывает между тренерами и игроками. Но со своей стороны я проявлял большое уважение к нему. Если я увижу его завтра, то крепко обниму! Однажды мы сядем вместе и обсудим это", — сообщил Погба Daily Mail.