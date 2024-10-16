Линекер: "Никого не будет волновать национальность Тухеля, если он выиграет Чемпионат Мира"

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер заявил, что национальность Томаса Тухеля не будет иметь никакого значения, если бывшему наставнику "Челси" удастся выиграть Чемпионат Мира.

Многие в Англии скептически отнеслись к решению FA поставить во главе сборной иностранного тренера.



Линекер тоже предпочел бы назначить английского тренера, однако Гари желает Тухелю удачи и считает, что 51-летний немец получил "невероятную возможность".



"Я не думаю, что английский тренер — это обязательно (для сборной Англии). Я не потеряю сон из-за этого, хотя лично я бы предпочел, чтобы во главе сборной Англии был английский тренер".



"По какой-то причине английский футбол производит не так много великолепных тренеров. Я не знаю, почему так происходит".



"Я уважаю Томаса Тухеля как тренера. Думаю, он по-настоящему умен. Никого не будет волновать его национальность, если сборной Англии каким-то образом удастся выиграть Чемпионат Мира".



"Посмотрев на этот состав, он бы подумал: "О, Боже, здесь так много таланта".



"Это невероятная возможность выиграть величайший трофей в истории, и я был бы счастлив, если бы он сделал это", — цитирует Линекера The Independent.