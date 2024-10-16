Тухель: "Простите меня за то, что у меня немецкий паспорт"

Томас Тухель заявил, что надеется переубедить людей, которые скептически отнеслись к приглашению иностранного тренера в сборную Англии.

В среду Тухель стал только лишь третьим иностранным наставником сборной Англии за все времена. Томас будет получать около 5 миллионов в год по своему контракту, рассчитанному до лета 2026.



Многие болельщики и эксперты уже выразили разочарование тем, что FA не поставила во главе сборной английского тренера, однако Тухель просит учесть есть страсть к родине футбола.



"Прошу меня простить за то, что у меня немецкий паспорт. Каждый имеет свое собственное мнение, и я могу понять, когда кто-нибудь говорит: "Я бы хотел видеть английского тренера в английской сборной". Но, возможно, эти болельщики чувствовали мою страсть к английской Премьер-Лиге и этой стране, а также чувствовали, что я люблю жить и работать здесь".



"Думаю, мы заслуживаем честного шанса и признания, потому что у нас хорошая репутация в этой стране, и мы никогда не стеснялись того, как сильно мы любим эту страну и любим работать с игроками из Премьер-Лиги. Возможно, это имеет значение и даст преимущество к моему немецкому паспорту. Мы постараемся убедить их с помощью результатов и того, как мы играем", — цитирует Тухеля The Guardian.