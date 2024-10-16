Спенс заключил новый контракт с "Тоттенхэмом"

"Тоттенхэм" объявил, что крайний защитник Джед Спенс заключил с клубом новый контракт — до лета 2028.

Спенс представляет "Тоттенхэм" после своего перехода из "Мидлсбро" за 20 миллионов фунтов летом 2022.



К настоящему моменту 24-летний англичанин сыграл только 10 матчей за "шпор", поскольку ранее отлучался в "Ренн", "Лидс" и "Дженоа" на правах аренды.



Минувшим летом Спенс был восстановлен в качестве члена первой команды "Тоттенхэма", а в сентябре открыл счет своим голам за лондонский клуб, отличившись против "Ковентри" в Кубке Лиги.



Добавим, в этом сезоне Премьер-Лиги Спенс пока отметился лишь тремя появлениями на замену.