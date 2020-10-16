Тухель был одним из 10 кандидатов на работу со сборной Англии

Исполнительный директор FA Марк Баллингем заявил, что Томас Тухель был одним из 10 кандидатов, которых Ассоциация рассматривала на должность главного тренера сборной Англии.

Ранее днем Тухель был подтвержден главным тренером сборной Англии. Томас приступает к исполнению своих обязанностей с 1 января.



FA находилась в поисках нового рулевого с июля, когда свой пост покинул Гарет Саутгейт, поэтому выбор в пользу Тухеля был тщательно обдуманным.



"Мы провели очень четкий процесс, в ходе этого процесса поговорив примерно с 10 людьми".



"Некоторые подходили для этой работы больше, чем другие, но мы очень рады, что выбрали Тухеля, и это обеспечит нам лучшие шансы выиграть следующий Чемпионат Мира", — цитирует Баллингема Sky Sports.