Тухель не исключает, что будет петь английский гимн

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что пока не решил, будет ли петь "Боже, храни Короля".

1 января 2025 Тухель официально приступит к исполнению обязанностей главного тренера сборной Англии, а свой первый матч в новой роли проведет в марте.



До того времени немецкому специалисту следует определиться, будет ли он петь государственный гимн страны, которую теперь представляет.



"Насколько я понял (от FA), это личное решение. Есть тренеры, которые его поют, другие этого не делают".



"Я хочу быть честен с вами — свое решение я пока не принял. Ваш гимн, английский гимн очень трогателен. Я сталкивался с этим несколько раз на "Уэмбли" и даже выходил с игроками на финал Кубка Англии".



"Это было очень трогательно. До марта еще есть время, но какое бы решение я ни принял, я всегда буду проявлять уважение к своей новой роли, к новой стране и ее гимну. Это нечто новое, и мне нужно немного времени на это решение", — цитирует Тухеля Daily Mirror.