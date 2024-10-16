Эллардайс предложил четыре альтернативы Тухелю

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс раскритиковал решение FA доверить национальную команду Томасу Тухелю и предложил четыре альтернативы немецкому специалисту.

В среду FA объявила о подписании с Тухелем контракта до 2026 года, однако Эллардайс, который в свое время провел один матч у руля сборной Англии, не одобряет это назначение.



Эллардайс чувствует, что с таким сильным подбором игроков Англии не нужен гениальный тренер, и с этой работой вполне справились бы Ли Карсли, Эдди Хау, Фрэнк Лэмпард или Стивен Джеррард.



"Сборная Англии — лучшая или одна из лучших работ, что можно получить. И хотя я сам провел там короткое время, это все равно одна из лучших работ, и ты не можешь это отрицать, будучи англичанином".



"Проблема FA в том, что они пошли против всего того, что они делали для создания и развития своих кадров".



"На мой взгляд, это мог бы быть Ли Карсли. Если нет, они могли бы обратиться к Эдди Хау, даже к Фрэнку Лэмпарду или Стивену Джеррарду, потому что в конце концов это и так классная команда", — сообщил Эллардайс talkSPORT.