Невилл: "Тухель лучше любого из английских тренеров"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл признал, что никакой английский тренер не сравнится с Томасом Тухелем.

Ранее днем Тухель был представлен новым главным тренером сборной Англии, став ее только третьим иностранным рулевым за все времена.



С работой в сборной Англии также связывали Грэма Поттера и Эдди Хау, однако Невилл вынужден признать, что английская тренерская школа в данный момент находится в упадке.



"Нет сомнений, что они заполучили отличного тренера. Томас Тухель имеет подтвержденную репутацию. Он доказывал, что может выигрывать большие матчи на вылет, поэтому в этом отношении FA никак нельзя упрекнуть".



"Пожалуй, они заполучили лучшего тренера в Европе и мире из доступных в данный момент времени. В этом плане нет никаких вопросов".



"Каждый в нашей стране, включая меня, пожелает ему всего наилучшего и будет надеяться, что мы сможем довести начатое до конца и завоевать трофей, но я думаю, к FA есть серьезные вопросы насчет английских тренеров".



"Я не думаю, что мы вредим себе, признавая, что Томас Тухель лучше любого из английских тренеров".



"Английская тренерская школа находится в упадке и является одной из наименее уважаемых тренерских школ в Европе среди больших футбольных наций, когда речь заходит о приглашении тренера в команду. Испанские, немецкие, итальянские и португальские тренеры славятся своими стилями игры, своими философиями".



"У нас, английской нации, больше нет ясной идентичности. Мы не создали свой стиль, у нас нет тренера, чей стиль делал бы нас уникальными", — сообщил Невилл Sky Sports.