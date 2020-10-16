Тухель назначен главным тренером сборной Англии
FA подтвердила назначение Томаса Тухеля на должность главного тренера.
Тухель заключил с FA 18-месячный контракт, охватывающий Чемпионат Мира 2026 года, и к работе приступает с 1 января.
При этом временный тренер английской сборной Ли Карсли останется на своем посту на оставшиеся матчи группового этапа Лиги Наций — против Греции и Ирландии в ноябре.
51-летний немец становится только третьим иностранным наставником сборной Англии — после шведа Свен-Йорана Эрикссона и итальянца Фабио Капелло.
Ассистировать Тухелю на новом месте работы будет английский тренер Энтони Бэрри, который был правой рукой Томаса в "Челси" и "Баварии".
Помимо "Челси" и "Баварии", Тухель также тренировал ПСЖ, дортмундскую "Боруссию" и "Майнц". Вместе с "синими" Томас выиграл Лигу Чемпионов в 2021 году.
"Я очень горжусь тем, что мне была оказана честь вести сборную Англии. Я давно чувствую связь на личном уровне с игрой в этой стране, которая уже дала мне невероятные моменты. Возможность представлять Англию — это огромная привилегия, а возможность поработать с этой особенной и талантливой группой игроков вызывает восторг", — сообщил Тухель.
16.10.2024 14:00
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Я всего лишь спросил сколько ЛЧ выиграл Арсенал, а фанаты Арсенала накинулись на меня с агрессией, вместо того, чтобы дать внятный ответ.
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МЮ пролетели как фанера над Парижем. :)
А у Англии наконец-то норм тренер, может что-нибудь да выиграют.
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Наконец-то норм тренер. МЮ СОСАТЬ
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