Эксперт: "Сборная Англии — переход мечты для Тухеля"

Немецкий футбольный эксперт Рафаэль Хонигштайн считает, что сборная Англии является "переходом мечты" для Томаса Тухеля.

Накануне стало известно, что Тухель согласился стать следующим главным тренером сборной Англии. Таким образом, Томас возвращается на родину футбола, где он прежде поработал в "Челси".



Хонигштайн убежден, что эта работа идеально подходит для его соотечественника, который всегда испытывал особые чувства к английскому футболу.



"Он — отъявленный англофил. Он любит английский футбол, любит английских игроков. Как вы знаете, он поработал с Эриком Дайером и Харри Кейном в "Баварии", пытаясь заполучить пару других английских игроков".



"Он всегда говорил о том, как наслаждался работой в Англии, работой в английских раздевалках, работой в раздевалке "Челси".



"И я просто думаю, он хотел вернуться в Англию — и точка. Это не секрет, что он вел переговоры с "Манчестер Юнайтед". Думаю, один-два других клуба тоже присматривались к нему. Думаю, "Тоттенхэм" присматривался к нему не так давно".



"Поэтому для него это слегка переход мечты. Как я уже сказал, он обладает настоящей страстью к английскому футболу".



"Думаю, он рассматривает себя тем, кто может принять команду, которой не хватает одного решительного шага до завоевания трофея. Он может стать не просто героем, выигравшим что-нибудь, но немецким героем в Англии. Думаю, это имеет особое очарование для него", — сообщил Хонигштайн talkSPORT.