Тирни может вернуться в "Селтик" в январе
Защитник "Арсенала" Киран Тирни может уже в январе вернуться в "Селтик".
Тирни не появляется на футбольном поле с тех пор, как получил серьезную травму задней поверхности бедра в матче за сборную Шотландии против Швейцарии на Евро-2024 минувшим летом.
По информации talkSPORT, "Арсенал" уже сказал 27-летнему защитнику, что тому будет позволено покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс прекрасно знает Тирни по своему первому периоду работы в шотландском гранде, поэтому готов воспользоваться этой возможностью.
Тирни сыграл свыше 100 матчей в шотландской Премьер-Лиге за "Селтик", прежде чем был продан в "Арсенал" за 25 миллионов фунтов летом 2019.
16.10.2024 12:00
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