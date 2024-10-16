Тирни может вернуться в "Селтик" в январе

Защитник "Арсенала" Киран Тирни может уже в январе вернуться в "Селтик".

Тирни не появляется на футбольном поле с тех пор, как получил серьезную травму задней поверхности бедра в матче за сборную Шотландии против Швейцарии на Евро-2024 минувшим летом.



По информации talkSPORT, "Арсенал" уже сказал 27-летнему защитнику, что тому будет позволено покинуть клуб в зимнее трансферное окно.



Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс прекрасно знает Тирни по своему первому периоду работы в шотландском гранде, поэтому готов воспользоваться этой возможностью.



Тирни сыграл свыше 100 матчей в шотландской Премьер-Лиге за "Селтик", прежде чем был продан в "Арсенал" за 25 миллионов фунтов летом 2019.