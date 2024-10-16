Каскарино объяснил, как "Арсенал" может оградить Салиба от интереса "Реала"

Бывший нападающий "Челси" Тони Каскарино считает, что только победа в Премьер-Лиге или Лиге Чемпионов позволит "Арсеналу" оградить своего защитника Вильяма Салиба от интереса "Арсенала".

Согласно слухам, "Реал" определил Салиба в качестве своей цели номер один на следующее лето. Главный тренер испанского гранда Карло Анчелотти хочет добавить молодого центрального защитника в компанию к Антонио Рюдигеру, Эдеру Милитао и Давиду Алабе.



В "Арсенале" Салиба сформировал одну из самых надежных связок центральных защитников, играя в паре с Габриэлем Магальяэсом, благодаря чему в двух предыдущих сезонах "канониры" сражались за титул Премьер-Лиги.



Однако Каскарино чувствует, что теперь "Арсеналу" нужно выиграть большой трофей, чтобы доказать 23-летнему французу, что тому не нужно уезжать в Мадрид для реализации своих амбиций.



"Реал" — это футбольные хищники, которые постоянно нависают над футбольными клубами, пытаясь забрать их лучших игроков".



"Нет хищника крупнее, чем "Реал", и если они охотятся за тобой, есть хорошие шансы того, что это случится. Блеск "Реала" убедительно действует не только на игрока, но и на агентов".



"Слушайте, лучший способ сохранить игроков — это побеждать. Это действительно так".



"Арсенал" должен добиться этого, потому что Салиба играет на том уровне, чтобы быть игроком "Реала", но он должен быть уверен, что "Арсенал" станет успешной командой, выигрывающей трофеи".



"Им нужно сражаться за победу в Лиге Чемпионов, потому что это то, что "Реал" делает так часто".



"Мы говорим о супервысоком уровне, и когда "Реал" заинтересован в тебе, ты знаешь, что речь о команде, которая чаще выигрывает Лигу Чемпионов, чем нет".



"Когда они охотятся за вами, у "Арсенала" возникает проблема".



"Около года назад он заключил новый пятилетний контракт, поэтому его будущее связано с клубом на некоторое время, но им, возможно, придется дать ему еще одну новую сделку, чтобы постараться сохранить его подольше".



"Это будет проблемно, но это замечательная вещь для "Арсенала" как для футбольного клуба. Раз клуб вроде "Реала" хочет одного из их игроков, значит они успешны", — сообщил Каскарино talkSPORT.