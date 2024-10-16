Тухель знал, что является кандидатом номер один МЮ на замену Тен Хагу

Немецкий тренер Томас Тухель был осведомлен об интересе к нему со стороны "Манчестер Юнайтед", но все равно согласился на работу со сборной Англии.

Достоверно известно, что Тухель еще минувшим летом встречался с совладельцем "Юнайтед" сэром Джимом Рэтклиффом в Монако, но тогда "красные дьяволы" решили оставить своего рулевого Эрика Тен Хага.



Провальный старт нового сезона заставил "Юнайтед" снова задуматься об увольнении Тен Хага, и Тухелю было сказано, что он является кандидатом номер один "красных дьяволов" на замену Эрику, утверждает The Times.



Тем не менее, когда FA сделала Тухелю предложение возглавить сборную Англии, Томас без промедления согласился, решив больше не ждать приглашения из "Юнайтед".



Выбор 51-летнего немца означает, что "Юнайтед" придется искать какой-то другой вариант, если клуб решится на расставание с Тен Хагом.