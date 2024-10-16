Ван Дейк поспешил вернуться из сборной Голландии после вмешательства Слота

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот настоял на том, чтобы его капитан Виргил Ван Дейк досрочно вернулся из сборной Голландии после своего удаления против Венгрии.

Заработав две желтые карточки в течение трех минут против Венгрии в прошлую пятницу, Ван Дейк оказался дисквалифицирован на матч голландцев против Германии в понедельник вечером.



Изначально Ван Дейк, который является капитаном и в голландской сборной, собирался задержаться на матч Лиги Наций против немцев, но затем его планы внезапно изменились.



"Я хотел остаться с командой, чтобы поддержать парней, но теперь я решил, что будет лучше вернуться домой. Было много всего сказано насчет огромного количества матчей, которые мы играем в этот период, и насчет переездов. Это хороший момент, чтобы немного отдохнуть".



"Учитывая все эти матчи впереди, я полностью понимаю, почему клуб думает, что это хороший момент отдохнуть", — объяснил тогда Ван Дейк.



По информации De Telegraaf, Ван Дейк изменил свои планы после того, как получил текстовое сообщение от Слота, который напомнил подопечному, что сразу после международного перерыва "Ливерпулю" играть против "Челси".



Поставив интересы "Ливерпуля" выше, Ван Дейк поспешил вернуться в расположение своего клуба, тогда как голландцы свой матч против Германии проиграли (1:0).