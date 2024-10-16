Ди Канио: "Зиркзее слишком медлителен для Премьер-Лиги"

Бывший игрок "Вест Хэма" и сборной Италии Паоло Ди Канио считает, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзее не годится для Премьер-Лиги.

Минувшим летом "Юнайтед" приобрел Зиркзее у "Болоньи" за 36.5 млн. фунтов, и пока 23-летний голландец забил только один гол за свой новый клуб.



По мнению Ди Канио, Зиркзее просто не хватает скорости, чтобы заиграть в Премьер-Лиге, поэтому Паоло советует Джошуа вернуться в Серию А.



"На месте "Манчестер Юнайтед" я бы отправил его в аренду. Они уже несколько лет принимают безумные решения, и ни одно из них не сработало — даже Зиркзее, который слишком медлителен для Премьер-Лиги".



"Возможно, он докажет мою неправоту с помощью голов и отличной игры, но в Англии на тебя сразу же набрасываются и свистят на 30 процентов меньше фолов".



"Мы видели, как он проявлял себя в "Болонье". Несмотря на весь бардак в "Юнайтед", они могут позволить себе отправить его в аренду. У них уже есть Хейлунд, а также нападающего может сыграть Рэшфорд".



"По своему профилю он идеален для "Ювентуса", потому что с помощью него Мотта обзавелся бы нападающим с другими характеристиками, нежели Влахович. Зиркзее не является неудержимым бомбардиром, способным забивать по 25 голов, но он помогает другим играть хорошо", — сообщил Ди Канио Tuttosport.