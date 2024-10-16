"Арсенал" следит за ситуацией Исака

"Арсенал" находится среди клубов, наблюдающих за ситуацией нападающего "Ньюкасла" Александера Исака.

Исак очень ярко отыграл прошлый сезон, забив 21 гол за "Ньюкасл" в Премьер-Лиге при 27 выходах в стартовом составе.



По информации talkSPORT, "Ньюкасл" уже несколько месяцев пытается склонить Исака к новому контракту, но пока в переговорах не наблюдается ощутимого прогресса.



Дело в том, что 25-летний швед хочет стать самым высокооплачиваемым игроком на "Сент-Джейм Парк", а также требует, чтобы его новый контракт содержал пункт о выкупе.



За этой ситуацией внимательно следит "Арсенал", который имеет давний интерес к Исаку и в любом случае планирует купить нападающего следующим летом, также наблюдая за Беньямином Шешко из "РБ Лейпциг".



Добавим, действующий контракт Исака с "Ньюкаслом" истекает в 2028 году.