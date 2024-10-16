МЮ готов отправить Антони в аренду в январе

"Манчестер Юнайтед" готов отправить Антони в аренду в январе, чтобы следующим летом избавиться от бразильского вингера насовсем.

Летом 2022 "Юнайтед" заплатил 86 миллионов фунтов "Аяксу" за Антони, который стал вторым самым дорогим приобретением в истории клуба с "Олд Траффорд".



С тех пор Антони забил 12 голов и отдал пять результативных передач в 86 матчах, большей частью вызывая разочарование у болельщиков своей игрой.



Судя по всему, даже главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг, по инициативе которого Антони и был приобретен, уже отчаялся реанимировать карьеру 24-летнего бразильца в клубе.



В этом сезоне Антони отметился лишь одним появлением в стартовом составе "Юнайтед", а в рамках Премьер-Лиги сыграл только 27 минут.



По информации Daily Mail, теперь "Юнайтед" собирается отправить Антони в аренду на вторую половину сезона. Клуб надеется, что с помощью этого затем сможет найти покупателя на игрока.



В идеале "Юнайтед" хотел бы выручить около 40 млн. фунтов за Антони следующим летом.