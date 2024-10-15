Кантона раскритиковал "Юнайтед" за обращение с Фергюсоном

Легенда "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона раскритиковал решение "красных дьяволов" снять сэра Алекса Фергюсона с должности глобального представителя клуба.

Напомним, совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф решил, что Фергюсон обходится клубу слишком дорого. После завершения тренерской карьеры в 2013 году сэр Алекс стал амбассадором "дьяволов" с ежегодной зарплатой в 2 миллиона фунтов.



Следуя своей политике по сокращению расходов, "Юнайтед" решил отказаться от услуг Фергюсона в конце сезона. А если верить Daily Mail, 82-летнему шотландцу также было запрещено посещать раздевалку команды после матчей.



Такое обращение с Фергюсоном, который принес клубу 38 трофеев за 26 лет работы, по-настоящему возмущает Кантона.



"Сэру Алексу Фергюсону должно быть позволено делать в клубе все, что он захочет, до дня своей смерти. Такое неуважение. Это абсолютно скандально. Сэр Алекс Фергюсон всегда будет моим босом! А их всех я бросаю в большой мешок с дерьмом!" — пишет Кантона в инстаграме.