Директор "Челси" защищает трансферную политику своего клуба

Спортивный директор "Челси" Лоуренс Стюарт выступил в защиту трансферной политики своего клуба.

С момента, как Тодд Бели и партнеры купили "Челси" в мае 2022 лондонский клуб потратил уже около 1.15 млрд. фунтов на трансферы.



Очень часто "Челси" тратил большие деньги на перспективных молодых игроков, с которыми подписывались контракты на много лет.



Однако Стюарт не считает такую стратегию рискованной. Лоуренс убежден, что это правильный путь, который приведет "Челси" к завоеванию трофеев.



"Этому клубу нужно быть в Лиге Чемпионов, этому клубу нужно на постоянной основе сражаться за трофеи, и мы хотим это делать, играя в футбол определенным образом. Таковы наши амбиции".



"Далее требовалось составить план того, как сделать этот путь возможным. А в основе этого находятся инвестиции в талант, концентрация на развитии таланта и развитие стиля игры. Стиля, в котором мы хотим видеть игру наших команд".



"Если не мыслить наперед и не прогрессировать, каждый будет стоять на месте. Это умная концепция, которую владельцы внедрили с самого начала и в которую они поверили. Когда мы изучили это по отдельности, то подумали: "Да, видно, что это может сработать". И мы верим в это", — сообщил Стюарт The Telegraph.