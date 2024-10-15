Тухель согласился возглавить сборную Англии

Немецкий специалист Томас Тухель согласился стать главным тренером сборной Англии.

Домашнее поражение 1:2 от Греции в Лиге Наций на прошлой неделе заставило FA отказаться от идеи оставить Ли Карсли у руля английской сборной на постоянной основе.



Ассоциация установила контакт с Тухелем и быстро нашла общий языке. По информации The Times, стороны уже договорились, и уже на этой неделе Томас может быть представлен в новой роли.



FA заставило поторопиться не только поражение от греков на "Уэмбли", но и интерес к Тухелю со стороны ряда ведущих клубов Европы, включая "Манчестер Юнайтед".



51-летний немец находится без работы с конца прошлого сезона, когда он покинул "Баварию".



Тухель уже имеет опыт работы в Англии, выигрывая Лигу Чемпионов с "Челси" в 2021 году.