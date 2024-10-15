Тухель согласился возглавить сборную Англии
Немецкий специалист Томас Тухель согласился стать главным тренером сборной Англии.
Домашнее поражение 1:2 от Греции в Лиге Наций на прошлой неделе заставило FA отказаться от идеи оставить Ли Карсли у руля английской сборной на постоянной основе.
Ассоциация установила контакт с Тухелем и быстро нашла общий языке. По информации The Times, стороны уже договорились, и уже на этой неделе Томас может быть представлен в новой роли.
FA заставило поторопиться не только поражение от греков на "Уэмбли", но и интерес к Тухелю со стороны ряда ведущих клубов Европы, включая "Манчестер Юнайтед".
51-летний немец находится без работы с конца прошлого сезона, когда он покинул "Баварию".
Тухель уже имеет опыт работы в Англии, выигрывая Лигу Чемпионов с "Челси" в 2021 году.
15.10.2024 21:00
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Последние комментарии:
Ну планку Саутгейт задрал достаточно высоко
Осталось выигрывать в финалах, достаточно ломать самого лучшего игрока у противников в начале игры, а дальше уже дело времени.
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Он же уже как тренер сдулся давно. Зачем из Англии пилить автобус?
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Ебать му ебать , чмыри позорные!!! Гнить недоклубу
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Вот это назначение.
В кои то веки у львов будет норм тренер.
Удачи Тухлиньо
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Бзтухель
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