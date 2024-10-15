Тухель согласился возглавить сборную Англии

Томас Тухель Немецкий специалист Томас Тухель согласился стать главным тренером сборной Англии.

Домашнее поражение 1:2 от Греции в Лиге Наций на прошлой неделе заставило FA отказаться от идеи оставить Ли Карсли у руля английской сборной на постоянной основе.

Ассоциация установила контакт с Тухелем и быстро нашла общий языке. По информации The Times, стороны уже договорились, и уже на этой неделе Томас может быть представлен в новой роли.

FA заставило поторопиться не только поражение от греков на "Уэмбли", но и интерес к Тухелю со стороны ряда ведущих клубов Европы, включая "Манчестер Юнайтед".

51-летний немец находится без работы с конца прошлого сезона, когда он покинул "Баварию".

Тухель уже имеет опыт работы в Англии, выигрывая Лигу Чемпионов с "Челси" в 2021 году.


Метки сборная Англии, тренеры, Тухель

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2024 21:00

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Последние комментарии:




  1. gameboy 15.10.2024 21:27 # gameboy
    Ну планку Саутгейт задрал достаточно высоко
    Осталось выигрывать в финалах, достаточно ломать самого лучшего игрока у противников в начале игры, а дальше уже дело времени.

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  2. drogba11cool 15.10.2024 21:19 # drogba11cool
    Он же уже как тренер сдулся давно. Зачем из Англии пилить автобус?

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  3. quavo 15.10.2024 21:19 # quavo
    Ебать му ебать , чмыри позорные!!! Гнить недоклубу

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  4. yamateh 15.10.2024 21:05 # yamateh
    Вот это назначение.
    В кои то веки у львов будет норм тренер.
    Удачи Тухлиньо

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  5. reddebil 15.10.2024 21:03 # reddebil
    Бзтухель

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