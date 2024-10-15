"Сити" готов позвать Аморима в случае ухода Гвардиолы
"Манчестер Сити" обдумывает приглашение главного тренера "Спортинга" Рубена Аморима в случае расставания с Хосепом Гвардиолой в конце сезона.
Гвардиола тренирует "Сити" с 2016 года, но сейчас от контракта Хосепа остаются считанные месяцы.
К расставанию с "Сити" Гвардиолу может подтолкнуть не только рассматриваемое сейчас дело о 115 нарушениях правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги, но и уход Чики Бегиристайна, своего ближайшего соратника, с поста спортивного директора "горожан".
Бегиристайн покинет "Сити" в конце сезона, уступив свое место Угу Виана из "Спортинга", на чьи плечи ляжет задача по определению нового главного тренера, если Гвардиола так и не продлит свой контракт.
По информации The Guardian, в случае такого сценария Виана будет готов позвать за собой 39-летнего Аморима, которого он в свое время пригласил в "Спортинг" из "Браги".
Аморима уже давно связывают с переездом в Премьер-Лигу. Прежде 39-летнего португальца сватали в "Челси", "Ливерпуль" и "Вест Хэм", на переговоры с которым он летал в апреле, позднее назвав ту поездку ошибкой.
15.10.2024 20:00
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