Кейн: "Тухель — великолепный тренер"

Капитан сборной Англии Харри Кейн высказался насчет возможного прихода Томаса Тухеля на должность главного тренера "трех львов".

Ранее днем стало известно, что Тухель стал явным фаворитом на роль постоянного наставника сборной Англии. Немецкий специалист уже значительно продвинулся в переговорах с FA.



В прошлом сезоне Тухель тренировал Кейна в "Баварии". И хотя та кампания завершилась для клуба из Мюнхена без трофеев, Томас произвел приятное впечатление на 31-летнего нападающего.



"Разумеется, пока не поступит подтверждение, я не могу толком это комментировать. Давайте подождем и посмотрим. Конечно, я хорошо знаю Томаса по прошлому году. Великолепный тренер, великолепный человек, поэтому я уверен, парни из FA выйдут на связь со мной, когда у них появится конкретика", — сообщил Кейн Sky Sport Germany.