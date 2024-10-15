Альфонсо Дэвис — цель для МЮ на следующее лето

"Манчестер Юнайтед" включил левого защитника "Баварии" Альфонсо Дэвис в список своих трансферных целей на следующее лето.

По информации Sky Sport Germany, в данный момент "Юнайтед" собирает информацию насчет Дэвиса, однако "красные дьяволы" оценивают свои шансы заполучить Альфонсо не слишком высоко.



Контракт Дэвиса с "Баварией" истекает в конце сезона, и заполучить Альфонсо свободным агентом желают многие европейские гранды, включая "Реал".



"Бавария" не теряет надежд склонить Дэвиса к новой сделке. В данный момент переговоры находятся на паузе, но в Мюнхене не исключают, что 23-летнему канадцу будет сделано еще одно предложение.



Добавим, Дэвис завоевал пять титулов Бундеслиги с "Баварией" после своего дебюта в 2019 году. Также Альфонсо выиграл Лигу Чемпионов и два Кубка Германии.