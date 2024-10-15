Альфонсо Дэвис — цель для МЮ на следующее лето

Альфонсо Дэвис "Манчестер Юнайтед" включил левого защитника "Баварии" Альфонсо Дэвис в список своих трансферных целей на следующее лето.

По информации Sky Sport Germany, в данный момент "Юнайтед" собирает информацию насчет Дэвиса, однако "красные дьяволы" оценивают свои шансы заполучить Альфонсо не слишком высоко.

Контракт Дэвиса с "Баварией" истекает в конце сезона, и заполучить Альфонсо свободным агентом желают многие европейские гранды, включая "Реал".

"Бавария" не теряет надежд склонить Дэвиса к новой сделке. В данный момент переговоры находятся на паузе, но в Мюнхене не исключают, что 23-летнему канадцу будет сделано еще одно предложение.

Добавим, Дэвис завоевал пять титулов Бундеслиги с "Баварией" после своего дебюта в 2019 году. Также Альфонсо выиграл Лигу Чемпионов и два Кубка Германии.


Метки Бавария, Дэвис, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2024 18:00

Количество просмотров Просмотров: 205

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. seagull77 15.10.2024 18:34 # seagull77
    Зачем ему клуб с непонятными амбициями, в котором мягко говоря сейчас происходит пиздец, когда ему предлагает контракт Реал Мадрид.

    (ответить)

  2. closer 15.10.2024 18:30 # closer
    К Тен хагу его, хоть настоящих трофеев пособирает

    (ответить)

  3. narcot 15.10.2024 18:05 # narcot
    рэтклиф себя пересом почувствовал? ухахахахахахаха))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: