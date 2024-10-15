Альфонсо Дэвис — цель для МЮ на следующее лето
"Манчестер Юнайтед" включил левого защитника "Баварии" Альфонсо Дэвис в список своих трансферных целей на следующее лето.
По информации Sky Sport Germany, в данный момент "Юнайтед" собирает информацию насчет Дэвиса, однако "красные дьяволы" оценивают свои шансы заполучить Альфонсо не слишком высоко.
Контракт Дэвиса с "Баварией" истекает в конце сезона, и заполучить Альфонсо свободным агентом желают многие европейские гранды, включая "Реал".
"Бавария" не теряет надежд склонить Дэвиса к новой сделке. В данный момент переговоры находятся на паузе, но в Мюнхене не исключают, что 23-летнему канадцу будет сделано еще одно предложение.
Добавим, Дэвис завоевал пять титулов Бундеслиги с "Баварией" после своего дебюта в 2019 году. Также Альфонсо выиграл Лигу Чемпионов и два Кубка Германии.
15.10.2024 18:00
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Зачем ему клуб с непонятными амбициями, в котором мягко говоря сейчас происходит пиздец, когда ему предлагает контракт Реал Мадрид.
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К Тен хагу его, хоть настоящих трофеев пособирает
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рэтклиф себя пересом почувствовал? ухахахахахахаха))
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